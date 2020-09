Un prof parodie «Friends» pour la rentrée

Un enseignant d’une école secondaire d’Appleton au Wisconsin a décidé de modifier la chanson-thème de la série américaine «Friends» pour la rentrée 2020.

Paul Miller a l’habitude d’accueillir ses élèves et de commencer l’année scolaire avec une chanson. Mais avec les restrictions sanitaires, il a été obligé de déroger à sa routine.

Dans la vidéo publiée il y a quelques jours, on peut voir l’enseignant chanter sur l’air de «I’ll be there for you». Toutefois, il a décidé d’adapter la pièce à la situation actuelle.

Enseignement à distance, classe vide, port du masque, travailler en pyjama, tous les thèmes y passent.

Même s’il est enseignant en anglais, Paul dit être prêt à faire le saut en enseignement de la musique, au besoin.