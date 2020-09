Une femme a tenté d’introduire 163 grammes de haschich à l’Établissement de Cowansville

Une femme qui a tenté de faire entrer 163 grammes de haschich dans l’Établissement de Cowansville, en Montérégie, a été arrêtée le 4 septembre dernier.

La saisie, d’une valeur de 16 300 $, a notamment été appuyée par l’équipe canine de cet établissement fédéral à sécurité moyenne.

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de la femme, qui sera accusée au criminel.

«Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a-t-on précisé par communiqué, vendredi.