COVID-19: plus de 136 000 cas au pays

L’Ontario et le Québec ont comptabilisé samedi plus de 200 nouveaux cas chacun de la maladie à coronavirus, faisant en sorte que le pays a franchi la barre des 136 000 infections après six mois de crise sanitaire.

Pour la Belle Province, les 244 cas annoncés samedi ne sont pas une bonne nouvelle, dans la mesure où l’on compte pour une dixième journée consécutive plus de 20 cas par million d’habitants. Les autorités de la santé publique ont de plus annoncé six décès supplémentaires. À ce jour, on recense 64 707 Québécois infectés et 5780 pertes de vie.

En Ontario, 232 malades sont venus alourdir son bilan, qui atteint à ce jour 44 300 personnes, dont 2814 qui sont décédées.

Les deux provinces continuent de traquer le virus en multipliant les prélèvements. L’Ontario a à elle seule mené 35 618 tests le 11 septembre, devant le Québec et ses 25 962 tests réalisés le 10 septembre.

Augmentation du nombre moyen de cas quotidiens

Les autorités de santé publique demeurent inquiètes, alors que le nombre moyen de cas par jour continue de devenir de plus en plus important.

«En moyenne, plus de 630 cas ont été signalés chaque jour au Canada au cours de la dernière semaine, soit 20 % de plus que la semaine d'avant et plus de 65 % par rapport à il y a quatre semaines, où en moyenne un peu plus de 380 cas avaient été signalés par jour», a soutenu samedi l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam.

«À présent, les provinces les plus touchées, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec, signalent chacune entre 100 et plus de 200 nouveaux cas par jour», a-t-elle souligné, en notant que «l'augmentation du nombre quotidien des cas signifie une activité accrue de la maladie qui présente un risque de croissance accélérée ou «exponentielle»».

La situation au Canada:

Québec: 64 707 cas (5780 décès)

Ontario: 44 300 cas (2814 décès)

Alberta: 15 415 cas (253 décès)

Colombie-Britannique: 6962 cas (213 décès)

Saskatchewan: 1688 cas (24 décès)

Manitoba: 1393 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 270 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 193 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 55 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 136 102 cas (9170 décès)