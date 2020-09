Dans l’œil du Québec inc.: sur son départ, un VP de Dollarama empoche 450 000 $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

John Assaly liquide ses actions

Capture d'écran, Linkedin

Le vice-président à l’approvisionnement mondial chez Dollarama, John Assaly, vient de vendre, pour un peu plus de 457 000 $, toutes les actions qu’il détenait encore du détaillant montréalais. Depuis l’an dernier, le dirigeant exerce des options d’achat d’actions et liquide des blocs d’actions. Il doit quitter la direction de Dollarama au cours des prochains mois. M. Assaly travaille pour l’entreprise de la famille Rossy depuis plus de 40 ans.

Un dirigeant de la Banque Nationale encaisse

Le grand patron de la gestion de fortune à la Financière Banque Nationale, Jonathan Durocher, a vendu pour 356 000 $ d’actions de la Banque Nationale à la fin août. Il a touché un gain brut de près de 146 000 $ en cédant ces titres issus d’options. M. Durocher présidait la Banque Nationale Investissements depuis 2014 lorsqu’il a été nommé dans son poste actuel, en mai. Il n’a pas encore 40 ans.

La BDC devient actionnaire de Genacol

Capture d'écran, WEB

La Banque de développement du Canada (BDC) a récemment investi une somme non précisée dans le capital-actions du fabricant de produits naturels Genacol. Fondée en 2000 par Guy Michaud, Genacol se présente comme la marque numéro 1 dans le marché québécois des suppléments pour articulations. L’entreprise vend ses produits au Canada et dans une quarantaine de pays. La famille Michaud demeure actionnaire de Genacol tout comme son PDG, Martin Vidal.

Effenco récolte 10 M$

Photo d'archives, Agence QMI

Fondée en 2006, Effenco vient de recueillir 10 millions $ auprès d’Investissement Québec, de la BDC, du Centre d’excellence en efficacité énergétique, de son président, David Arsenault, et d’un investisseur qui a requis l’anonymat. Le financement doit permettre de créer 25 postes en ingénierie, principalement au siège social de Montréal. L’entreprise prévoit également ouvrir un bureau en Norvège. La technologie d’électrification brevetée d’Effenco réduit les émissions de gaz à effet de serre produites par les véhicules lourds.

Près de 50 M$ pour Inversago

La jeune biopharma québécoise Inversago a récolté cette semaine pas moins de 47 millions $, une somme qui lui permettra de poursuivre ses efforts pour traiter des maladies rares. Le fonds néerlandais Forbion a mené la ronde de financement à laquelle le Fonds de solidarité FTQ a contribué pour 10 millions $. Les fonds canadiens Amorchem, Anges Québec Capital et adMare BioInnovations, de même que des firmes étrangères, ont aussi participé au financement.