Kanye West absent du scrutin du Wisconsin pour un retard de... 14 secondes

Le nom de Kanye West n’apparaîtra pas sur le scrutin de l’État du Wisconsin en novembre prochain lors de l'élection présidentielle américaine. Il a raté la date limite d’inscription à la liste électorale par... 14 secondes.

C’est ce qu’a rapporté le Green Bay Press Gazette.

Un juge a décidé cette semaine que le rappeur était en retard dans la soumission de la documentation réglementaire, le mois dernier.

L’équipe de Kanye devait remettre les documents avant 17h.

En raison de ce jugement du magistrat John Zakowski, personne ne pourra voter pour le nouveau politicien au Wisconsin, le 3 novembre prochain.

West a fait appel de la décision, mais la commission électorale de l'État a rejeté l’appel, vendredi.

Kanye West ayssu poursuivi le responsable des élections de l'Ohio, Frank LaRose, après s'être vu refuser une place sur le bulletin de vote aux présidentielles de l'État.

Le musicien a mené une campagne peu conventionnelle pour les élections de novembre, n'ayant jusqu'à présent participé au scrutin que dans huit États.

Kanye West n'a pas réussi à figurer sur les bulletins de vote dans la majorité des États, pas plus dans sa région d'adoption, le Wyoming, que dans son Illinois natal et dans l'État-clé du Wisconsin. Il n'a pas non plus respecté les délais de dépôt ou a été rejeté en Californie, Floride et Pennsylvanie. Toutefois, il sera candidat dans l'Arkansas, le Colorado, l'Oklahoma, l'Utah et le Vermont.

La superstar du hip-hop avait soutenu Donald Trump jusqu'à ce qu'il annonce sa propre candidature le mois dernier. Des membres du parti républicain ont été accusés de l'avoir aidé à se présenter dans le but unique de nuire au candidat démocrate Joe Biden en éloignant les jeunes électeurs noirs. Kanye West a refusé de démentir ces accusations.