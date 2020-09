La P'tite Grenouille et l'ElectroFest: le Bas-Saint-Laurent appelle à la vigilance

Les autorités de la santé publique du Bas-Saint-Laurent s’inquiètent d’une hausse possible des cas de COVID-19 dans la région à la suite de la tenue de l’ElectroFest, il y a une semaine, à Cacouna.

De plus, les gens qui ont fréquenté le bar La P’tite Grebouille de Rivière-du-Loup entre le 30 août et le 6 septembre sont invités à être vigilants s’ils éprouvent des symptômes de la COVID-19, soit de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires ou une perte de l’odorat.

Le Dr Sylvain Leduc, qui est le directeur régional de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, a indiqué samedi que les gens qui ont pris part à l’ElectroFest le 5 septembre dernier ou qui ont fréquenté La P’tite Grenouille doivent impérativement surveiller l’apparition de ces symptômes au cours des 14 jours suivants.

On leur demande, s’ils ont des symptômes, de s’isoler et de se faire dépister.

Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent pour débusquer les cas positifs.

«Je le réitère, la collaboration de tous est déterminante pour contrôler cette éclosion», a dit le Dr Leduc, par communiqué.

«Actuellement, mon équipe me souligne que certaines personnes identifiées comme des contacts à risque élevé ne s’isolent pas, a-t-il enchaîné. Plus que jamais, le moment est venu d’adopter des comportements responsables. Nous poursuivons nos échanges avec la Sûreté du Québec et nous n’hésiterons pas à leur demander d’intervenir pour faire respecter l’isolement ou d’intervenir lors d’événements ne respectant pas les directives sanitaires.»