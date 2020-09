Le port du masque généralement respecté dans les commerces

Le soutien policier pour le port du masque obligatoire offre un bel appui au commerçants même si, en réalité, cette mesure était déjà généralement bien respectée par le public jusqu’ici.

• À lire aussi: Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Il mange des chips pendant quatre heures pour ne pas porter de masque

Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), n’identifie qu’une poignée de récalcitrants à qui les agents de la paix devront -peut-être- un jour infliger des contraventions pour non respect de cette mesure, nouvel effort gouvernemental pour tenter d'endiguer la progression de la COVID-19.

À ce jour, personne n’a encore été puni au Québec pour avoir refusé de porter le masque dans les lieux publics fermés. La règle est entrée en vigueur samedi.

«En général, les gens se conforment au port du masque, a remarqué Jean-François Belleau en entrevues sur les ondes de LCN, samedi. Il n’y a pas d’enjeu majeur sauf pour quelques exceptions. Ces exceptions, on les met dans deux catégories.

«Il y a d’abord les gens qui ont oublié leur masque ou qui ne peuvent pas le porter pour des raisons médicales, a poursuivi le directeur. L’autre exception, c’est ceux qui en font une déclaration politique. Les gens qui viennent faire des manifestations politiques devant le comptoir des viandes... L’Assemblée nationale est un peu mieux pour ça.»

Pour la première catégorie, ça ne «changera rien au quotidien» des commerçants. Fournir ou vendre des masques à ces gens était et demeure une bonne solution.

Comme le port de la ceinture

Pendant un certain temps, on verra sans doute des policiers dans les commerces – moins pour réprimander la population au sujet du port du masque, mais davantage pour la sensibiliser.

«On se souvient quand le port de la ceinture de sécurité est entré en vigueur, pendant un certain nombre de mois, les policiers montraient comment bien le faire, rappelle Jean-François Belleau. On va probablement se retrouver dans le même paradigme où on va graduellement introduire les sanctions aux gens. Les policiers ont un certain jugement.»

Le dirigeant du CCCD espère au final que le public continuera de se conformer au port du masque, d’ici à ce que la pandémie se termine ou qu’un vaccin soit distribué, car rester ouvert «en ira de la survie de beaucoup de petits commerces en cas de deuxième vague», dit-il.