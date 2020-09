Les vedettes et les jeux vidéo: une grande histoire d’amour

Depuis maintenant près de 40 ans, Hollywood et l’industrie des jeux n’arrêtent pas de se croiser, «Tron» ayant été, en 1982, le premier long métrage à se dérouler dans un univers de jeu d’arcade. Au fil des ans, le maillage n’a pas cessé au point qu’il est désormais de bon ton, pour les vedettes, de parler de leurs jeux préférés.

En 1993, «Super Mario Bros.» sort sur les écrans, bientôt suivi d’une pléthore d’adaptations telles que «Double Dragon» avec Alyssa Milano et «Street Fighter» (1994) avec Jean-Claude Van Damme, «Mortal Kombat» (1995) avec Christophe Lambert et, bien sûr, les «Tomb Raider» avec Angelina Jolie à partir de 2001. Mais au-delà des adaptations au grand écran, quelles sont les vedettes impliquées dans l’industrie du jeu vidéo?

Qui joue à quoi?

C’est Vin Diesel qui, le premier, fait publiquement état de sa passion pour les jeux vidéo. En 2002, l’acteur et producteur fonde Tigon Studios, boîte de production qui sort, deux ans plus tard, «The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay», un excellent jeu de tir à la première personne. Il est également un «gamer» de la première heure, ayant indiqué sur sa page Facebook jouer à «World of Warcraft» depuis des années. Et il est aussi un inconditionnel de «Call of Duty».

Mila Kunis est également une admiratrice de «World of Warcraft» (pour les connaisseurs, sachez qu’elle joue un mage du côté de l’Alliance). Elle a indiqué à Jimmy Kimmel qu’elle jouait avec Macaulay Culkin à l’époque où elle était en couple avec lui. Autre inconditionnelle bien connue, Jamie Lee Curtis - qui joue avec ses enfants - avait manifesté tout son soutien pour le film «Warcraft» au moment de sa sortie. Mais ce n’est pas tout. L’actrice qui vit désormais en Angleterre avec sa famille fait régulièrement partie des visiteurs de Blizzcon, une convention annuelle de joueurs pour laquelle elle se déguise.

«Je jouais à "World of Warcraft"; on voit donc que j’avais le sens des priorités», a indiqué Henry Cavill à l’émission de Conan O'Brien. De quoi parlait-il? Du fait qu’il n’avait pas décroché le téléphone lorsque Zack Snyder l’avait appelé la première fois pour lui proposer le rôle de Superman dans «L’homme d’acier»!

Qui aurait pensé que Jason Bateman, Will Arnett, Jerry O'Connell et Justin Theroux soient amis? Et pourtant! Le quatuor a déjà révélé passer des heures à s’amuser avec des titres pour XBox... plus spécifiquement «Call of Duty: Modern Warfare 3»! D’ailleurs, Will Arnett et Jason Bateman sont tellement admirateurs qu’ils se sont associés avec Activision afin de développer deux séries originales qui seront disponibles via «Call of Duty Elite TV».

Le jeu de tir «Halo» réunit quant à lui bien des adeptes parmi les vedettes. «Je suis complètement accro à ce jeu en ligne. C’est malade! J’aime bien "Halo Reach", mais je ne joue plus qu’en ligne», a indiqué Megan Fox qui est aussi une pro de «Mortal Kombat»! Zac Efron y passe également des heures. Il avait même accepté, en 2007, d’être le maître de cérémonie de l’événement Halo 3 Midnight Madness à Los Angeles.

Snoop Dogg est un tel passionné de jeux - pas uniquement «Halo» - qu’il possède même une chaîne sur Twitch et qu’il y diffuse régulièrement ses sessions de jeu (en janvier dernier, il jouait à «SOS», un titre de survie).De plus, la pandémie a permis à Brie Larson, Pete Wentz, Chrissy Teigen, Danny Trejo (si, si!!) et Maisie Williams de se plonger dans «Animal Crossing» des heures durant, toutes ces vedettes faisant état de leur passion pour le jeu de Nintendo sur les réseaux sociaux!

Qui double quoi?

Avant d’incarner Luke Skywalker dans la saga «Star Wars», Mark Hamill a fait ses premiers pas dans l’industrie en doublant des personnages de dessins animés. C’est donc tout naturellement qu’il a poursuivi cette carrière de doubleur pour des jeux vidéo. Et il est de tous les succès des quelque 30 dernières années. Il a en effet débuté cette carrière invisible avec «Gabriel Knight: Sins of the Fathers», puis «Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned». On peut également l’entendre dans plusieurs des «Crash Bandicoot», «X2: Wolverine's Revenge» ou encore «Call of Duty 2: Big Red One», pour ne citer qu’eux.

Souvent, les acteurs qui décident de faire le saut dans l'industrie du doublage de personnages de jeux vidéo demeurent en terrains connus. C’est le cas d’Ellen Page, voix de Jodie dans «Beyond: Two Souls». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le personnage lui ressemble physiquement, les concepteurs ayant voulu qu’elle se livre à de la captation de performance. Et si l’actrice a accepté, c’est parce qu’elle a trouvé que «l’intention était un peu plus complexe émotionnellement» que ce qu’elle pensait.

D’autres acteurs préfèrent plutôt s’éloigner des rôles pour lesquels ils sont connus. C’est le cas d’Elijah Wood, qu’on connaît surtout pour son rôle de Frodo dans la trilogie du «Seigneur des anneaux» et qui s’est recyclé en Spyro le dragon pour la trilogie «Spyro». Chloë Grace Moretz a suivi la même route, prêtant sa voix à Emily Kaldwin dans «Dishonored». Et même Emma Stone s’y est mise, doublant l’un des personnages de «Sleeping Dogs»!