Un retour à la normale peu probable avant la fin de 2021, dit Fauci

Même si un vaccin est développé et approuvé par les autorités sanitaires, la vie ne devrait pas reprendre son cours «normal» aux États-Unis avant la fin de 2021, a mis en garde vendredi le directeur de l'Institut national américain des allergies et maladies infectieuses, Anthony Fauci.

• À lire aussi: «Je n'ai pas menti»: Trump se débat face à un livre explosif

«Quand on parle d’un retour à un degré de normalité ressemblant à la période prépandémique, il faudra attendre au moins plusieurs mois et même patienter jusqu’à la fin de 2021», a-t-il indiqué lors d’une entrevue accordée au réseau MSNBC.

Lors du même entretien, le Dr Fauci a contredit le président Donald Trump, qui affirmait cette semaine que le pire de la pandémie était passé aux États-Unis.

«Je suis désolé, mais je me dois d’être en désaccord, a-t-il répondu. Si on regarde les statistiques, elles sont inquiétantes. Nous faisons du surplace avec près de 40 000 nouveaux cas et près de 1000 décès par jour.»

Cette entrevue survenait deux jours après les révélations faites par le journaliste de renommée Bob Woodward, selon lesquelles Donald Trump connaissait le danger de la COVID-19 et a volontairement minimisé les risques de la maladie devant les citoyens américains.

«Lorsque vous minimisez une situation, c’est une menace et non une bonne chose», a déploré le Dr Fauci.

En date de samedi, les États-Unis recensaient plus de 6,4 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie et plus de 193 000 décès, plus que n’importe quel autre pays dans le monde.

Si la situation s’est légèrement résorbée durant l’été – le pays est passé de 70 000 cas quotidiens à 40 000 – le Dr Fauci demeure inquiet de voir l’épidémie reprendre en intensité avec l’arrivée de l’automne et de l’hiver.

«Lorsque vous avez une base d’infections à 40 000 cas par jour et que vous avez des menaces de hausse dans des États comme les Dakotas et le Montana, vous ne voulez pas commencer avec une base de 40 000 cas», a-t-il laissé entendre.

«J’observe la courbe [des infections] et je suis de plus en plus déprimé à l’idée que nous ne parvenons pas à l’abaisser à un niveau que je juge acceptable», a enchaîné l’éminent épidémiologiste.