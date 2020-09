Changement de culture exigé pour protéger les piétons

Préoccupée par le nombre croissant de piétons tués par des véhicules au Québec, l’organisation Piétons Québec a lancé une campagne de sensibilisation dimanche afin de mieux les protéger.

Intitulée «Tous piétons !», cette initiative vise à amener les automobilistes à modifier leur façon de conduire et les élus à mieux aménager les routes de la province.

«Alors que le bilan routier automobile s’améliore, celui des usagers les plus vulnérables de la route a reculé depuis 2016, effaçant les progrès jusqu’alors gagnés dans les cinq années précédentes. En 2019, et pour une troisième année consécutive, plus de 70 personnes ont perdu la vie en marchant tout simplement. À chaque deux jours, un piéton a été gravement blessé lors d'une collision, bouleversant ainsi sa vie et celles de ses proches. C’est inadmissible», a déclaré la porte-parole de Piétons Québec, Jeanne Robin, par communiqué de presse.

Cette campagne de sensibilisation concernant la sécurité des piétons se déroulera durant un an partout au Québec, grâce notamment à des publicités sur de nombreuses plateformes ainsi qu’avec la diffusion d’outils éducatifs.

En plus de changement de comportements de la part de la population, Piétons Québec espère que la province et les municipalités réagiront pour réduire la mortalité de ceux qui se déplacent à pied.

«On connaît plusieurs solutions pour réduire les décès de piétons: aménager des rues apaisées incitant à réduire la vitesse, généraliser la présence de trottoirs, sécuriser les traversées grâce à des intersections surélevées, des saillies et des îlots refuges, réduire le nombre, la taille et le poids des véhicules. Nous invitons les décideurs publics à accélérer la mise en place de ces actions et la population à appuyer leur implantation», a ajouté Jeanne Robin.

Pour en savoir davantage sur cette campagne, vous pouvez visiter ce site internet : pietons.quebec/touspietons.