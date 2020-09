Elle reçoit une carte postale envoyée 100 ans auparavant

Une femme de l’État du Michigan a déniché parmi ses lettres habituelles une carte postale qui avait été envoyée il y a près de 100 ans.

Au premier regard, Brittany Keech affirme avoir fait fie de la carte qu’elle avait sous les yeux, disant être occupée avec ses enfants.

«Je trouvais très étrange de recevoir une carte postale, car personne n'envoie de cartes postales de nos jours», dit-elle en entrevue avec CNN.

Plus tard, Mme Keech a remarqué que la carte postale était datée du 29 octobre 1920 et était destinée à un dénommé Roy McQueen, qui jadis résidait où elle demeure maintenant.

Signée par Flossie Burgess et en provenance d’une ville nommée Jamestown, il est impossible d’en connaître l’origine exacte puisque le nom de l'État est illisible. Néanmoins, il est possible d’y lire ce qui suit :

«Chers cousins,

J'espère que ceci se rendra bien à vous. Nous allons bien, mais ma mère a des genoux affreux. Il fait très froid ici. Je viens de terminer ma leçon d'histoire et je vais bientôt me coucher. Mon père se rase et ma mère me dit votre adresse. Je vais devoir tout éteindre pour la nuit. J'espère que grand-mère et grand-père vont bien. N'oubliez pas de nous écrire - Roy fait réparer ton pantalon».

Joint par WXMI, une chaîne de nouvelles affiliée à CNN, un porte-parole des services de postes américains n’a pas été en mesure d’expliquer la situation.

Brittany Keech s’est donc tournée vers Facebook pour tenter de retrouver des descendants de Roy McQueen ou de Flossie Burgessa afin de leur remettre la carte postale.