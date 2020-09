Impact: la perfection ou... la déception

Si l’Impact veut avoir une chance de défendre son titre de champion canadien, il devra être parfait lors de ses deux prochains matchs contre les Whitecaps de Vancouver.

Une défaite ou un verdict nul ce soir à BC Place et ce sera fait, le Toronto FC (12 points) passera en finale.

Le match entre l'Impact et les Whitecaps est présenté dès 21h sur les ondes de TVA Sports.

Le Bleu-blanc-noir possède actuellement six points. Il lui faut donc remporter ses deux rencontres contre les Caps cette semaine, l’autre sera disputée mercredi soir.

Et ce n’est pas tout, l’Impact devra marquer des buts pour avoir un bon différentiel puisque pour passer en finale, les hommes de Thierry Henry devront, en plus de l’emporter, marquer au moins quatre buts de plus que les Whitecaps.

Pour le moment, Toronto présente un différentiel de +4 alors que l’Impact pointe à +1. L’Impact pourrait toujours s’en tirer avec +4, mais il devrait alors marquer beaucoup de buts puisqu’on regardera les buts marqués pour le bris d’égalité suivant. Les Reds en ont neuf à leur actif et l’Impact seulement quatre.

Des occasions

Et puisqu’il est question de marquer des buts, Thierry Henry estime que son équipe fait tout pour y parvenir, mais manque un peu de finition.

«On a des occasions, les mecs se retrouvent dans de bonnes situations. J’ai été attaquant, des fois, je ratais des un contre un, j’étais sept matchs sans marquer, ce sont des choses qui arrivent.»

L’entraîneur-chef estime que c’est surtout une question de rythme qui vient avec les matchs qui s’enfilent.

«C’est une question de répétition, se retrouver dans une position et y croire. Il faut reconnaître le moment, mais ça va venir.»

Trois points

Si atteindre la finale du Championnat canadien est important, ce n’est pas le seul objectif de l’équipe puisque ces rencontres comptent aussi pour le classement de la MLS.

«On doit prendre quand même les trois points pour le championnat. On doit d’abord gagner le match. Si on peut mettre plus de buts, bien sûr qu’on va le faire, mais il y a une équipe en face qui essaie d’éviter ça.»

Il y a donc une certaine pression sur les épaules de l’équipe, mais rien de très étouffant, comme le souligne Clément Diop.

«Il n’y a pas de pression additionnelle. On veut simplement tout faire pour remporter ce match. Mais, évidemment, nous avons besoin de deux victoires et de buts pour remporter le Championnat canadien.»

Une erreur

On sait comment le dernier match contre Toronto s’est terminé. Les deux équipes se dirigeaient vers un match nul quand une erreur de Rudy Camacho a permis à Jozy Altidore d’aller marquer son premier but de la saison pour donner la victoire aux Torontois.

Mais cette séquence malheureuse a rapidement été mise de côté par l’équipe.

«Tout le monde sait que c’est une erreur ce qui s’est passé sur le but, a commencé Thierry Henry. Des fois, je fais des erreurs de changement, des erreurs de tactique. Là, Rudy en a fait une, mais ça ne remet pas en question les 88 minutes avant. Il était en train de faire un bon match.»

Clément Diop, qui avait une place de choix pour assister à l’erreur de son coéquipier, ne lui en tient pas rigueur.

«Les erreurs arrivent à tout le monde. C’est dommage, mais il faut se serrer les coudes. On sait qu’il a voulu bien faire et qu’il va donner le maximum [lors du prochain match]. Il est fort dans la tête et il va le montrer à tout le monde.

«En espérant qu’il nous fasse gagner le prochain match, c’est du moins ce que je lui souhaite.»