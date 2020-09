L'adolescence perturbée de Justin Bieber

Justin Bieber s'est ouvert à ses fans sur Instagram à propos des «insécurités et des frustrations» auxquelles il a dû faire face lorsqu'il était adolescent.

Le musicien de 26 ans est célèbre depuis l'âge de 13 ans quand il est devenu une popstar en un clin d’œil. Mais, a-t-il reconnu, venant d’un milieu modeste, il a lutté pour conserver les valeurs de son enfance.

«Je viens d'une petite ville de Stratford, en Ontario au Canada. Je n'avais pas de biens matériels et n'ai jamais été motivé par l'argent ou la célébrité, j'aimais juste la musique. Mais à l'adolescence, j'ai laissé mes insécurités et mes frustrations me dicter ce à quoi j'accordais de la valeur. Mes valeurs ont lentement commencé à changer. J'ai laissé l'ego prendre le pouvoir et mes amis en ont souffert.»

Au plus fort de son succès, la star a traversé une période de turbulences, qui a donné lieu à un certain nombre d'incidents, dont son arrestation pour conduite en état d'ivresse et courses de dragster.

Ajoutant que ces jours-ci, il ne désire que des «relations saines» et qu'il veut maintenant «être motivé par la vérité et l'amour», le mari de la mannequin Hailey Bieber analyse : «Je veux être conscient de mes points faibles et en tirer des leçons. Je veux suivre les plans que Dieu avait pour moi et ne pas essayer de le faire tout seul. Je veux abandonner quotidiennement mes désirs égoïstes pour être un bon mari et un futur père. Je suis reconnaissant de pouvoir marcher avec Jésus qui me montre le chemin.»