Nintendo fera revivre une console des années 1980

Le géant des jeux vidéo Nintendo a beaucoup misé sur la nostalgie de ses consommateurs dans les dernières années et l’entreprise japonaise va récidiver une fois de plus.

Quarante ans plus tard, Nintendo compte lancer une nouvelle version de la «Game & Watch», une console portative inaugurée dans les années 1980 et mise sur le marché jusqu’en 1991.

L’appareil comptait pas moins de 59 jeux intégrés et était le prédécesseur du «Game Boy».

La nouvelle mouture, aux allures de la version originale, sera équipée d’un écran LCD en couleur et d’une batterie rechargeable, rapporte CNN.

La «Game & Watch» permettra à ses utilisateurs de jouer à trois différents jeux : «Super Mario Bros.», «Super Mario Bros. : The Lost Levels» et «Ball (the Mario version)».

La console sera en vente à compter du 13 novembre pendant une durée limitée. Nintendo n’a pas encore dévoilé le prix de vente de la «Game & Watch».