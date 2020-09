De l'équipement de travail vandalisé à Forestville

Le Centre de formation professionnelle de Forestville a dénoncé des actes de vandalisme sur ses équipements lundi.

L’établissement d’enseignement se spécialise dans l'enseignement de techniques pour récolter la matière ligneuse et dans la conduite de machinerie lourde en voirie forestière.

Les étudiants pratiquent sur des véhicules lourds aux alentours de Forestville.

Lors du jour férié de la fête du Travail, un ou des individus ont mis du sable dans les réservoirs d’une excavatrice, la rendant impropre au travail.

Les dommages sont évalués entre 30 000 et 50 000 $ pour l’instant. Le dossier a été remis à la Sûreté du Québec.

Ce n’est pas la première fois que de tels gestes sont posés.

«Régulièrement, tous les ans, la minute qu’on est près de Forestville (avec nos travaux pratiques), on a des dommages à nos équipements, soit des vitres cassées, des vols de radios, des vols de diesel dans les réservoirs en brisant les bouchons», a déclaré Denis Boulianne, coordonnateur au CFP Forestville.

«Ça arrive surtout au printemps et à l’automne. Ça fait mal au cœur un petit peu.»

Le Centre de formation professionnelle de Forestville fait partie des 5 centres au Québec à donner ce type de programme.

La majorité des 85 étudiants proviennent de l’extérieur de la Côte-Nord.

La direction affirme que l’établissement a très bonne réputation et veut maintenant que la population agisse.

«Avec toutes les retombées économiques que le Centre génère à Forestville et dans les environs, je pense qu’une grande partie de la population voit l’importance de notre centre, notre impact dans le milieu. Quand on se fait faire des gestes gratuits comme ça, la population va sûrement être sensibilisée et mobilisée à dire que ce n’est pas acceptable» a opiné le directeur du CFP Forestville, Michel Savard.

Au cours des 10 dernières années, le Centre de formation a cumulé près de 125 000 $ en dommages à cause des vols et du vandalisme.