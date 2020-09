Des résidences pour aînés «invivables» en temps de grève

Planchers souillés, lits sales, nourriture refroidie: des bénéficiaires de résidences pour aînés appartenant au géant Chartwell à Québec déplorent les conditions dans lesquels ils sont plongés depuis le déclenchement d’une grève en juillet.

Sous le couvert de l'anonymat, une résidente rencontrée par TVA Nouvelles a décrit des scènes peu ragoûtantes.

«Ca fait deux mois que les planchers n’ont pas été lavés. Dans la salle à manger il y a du manger par terre, c’est dangereux de glisser, s’est-elle indignée. Dans ma chambre on ne fait pas mon lit, on le lave pas, on le change pas, et j’ai payé pour tous ces frais-là.»

Sans convention collective depuis plus d'un an, les syndiqués de quatre résidences Chartwell a Québec militent pour un salaire de 15$ de l'heure. Les résidents doivent encore payer leur loyer à plein prix, malgré la diminution de services.

C’est dans la cuisine que le conflit de travail fait plus mal selon elle. En l’absence de préposés syndiqués derrière les fourneaux, la qualité des repas a fortement diminué.

«Cinq soirs de file qu’on mange du blé d’Inde. C’est froid, le manger est froid. C’est pas acceptable. C’est pas vivable», a-t-elle dit.

D’autres bénéficiaires de Résidences Chartwells ont abondé dans le même sens.

«Si vous voyiez les repas qu’on prend, vous en prendriez pas tous les jours de ces repas-là! a lancé Michel Bissonnette, résident des appartements de Bordeaux depuis huit ans. On ne peux pas dire qu’on est très bien ici.»

«Il va falloir que l’employeur mette de l’eau dans son vin» a déclaré Paul Reny, âgé de 101 ans.

Tous les résidents ont dit souhaité que le conflit se règle afin que les choses retournent à la normale.

«Sincèrement désolés»

Dans une lettre envoyée aux résidents lundi après-midi, la direction s’est excusée pour les conditions de vie de ses résidences, résultat du conflit de travail.

«On est sincèrement désolés des inconvénients causés depuis le début de la grève, qui sont involontaires de notre part, a déclaré Marie-France Lemay, vice-présidente opérations et ventes chez Chartwell. On poursuit les discussions à la table des négociations pour en arriver à des ententes permettant d’augmenter les salaires de nos employés, qui le méritent pleinement, et d’atteindre l’équilibre entre la hausse de nos dépenses et le maintien de frais raisonnables pour nos résidents.»