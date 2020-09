EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5h45

PLANÉTAIRE

Cas: 29 019 639

Morts: 924 463

Rétablis: 19 630 897

ÉTATS-UNIS

Cas: 6 520 234

Morts: 194 081

Rétablis: 2 451 406

CANADA

Québec: 64 886 cas (5780 décès)

Ontario: 44 504 cas (2815 décès)

Alberta: 15 415 cas (253 décès) (Chiffres d’avant le week-end)

Colombie-Britannique: 6962 cas (213 décès) (Chiffres d’avant le week-end)

Saskatchewan: 1709 cas (24 décès) (Chiffres d’avant le week-end)

Manitoba: 1428 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 271 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 193 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 55 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 136 542 (9171 décès)

5h12 | L'Europe doit se préparer à un automne «plus dur»

L'Europe doit se préparer à un automne «plus dur» avec une hausse des nombre de morts de la COVID-19, a averti un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé, à l'heure où plusieurs pays imposent de nouvelles mesures ciblées pour contrer une deuxième vague de la pandémie qui a déjà fait plus de 921 000 décès.

AFP

3h49 | L'Italie fait sa rentrée des classes officielle

La majeure partie des établissements scolaires rouvre ce lundi en Italie, au milieu de nombreuses difficultés, plus de six mois après leur fermeture à cause de la pandémie de COVID-19.

AFP

1h00 | Bonne chance si le nez de votre enfant coule

Des parents dont l’enfant a été retiré de l’école ou de la garderie cette semaine craignent le « casse-tête » occasionné par les tests de dépistage exigés dès qu’un peu de morve apparaît, d’autant qu’il faut parfois plus d’une semaine avant d’obtenir un résultat.

0h00 | L’immigration, toujours une des solutions, rappelle l’IDQ

Pour rétablir la confiance des dirigeants d’entreprises et ainsi espérer une reprise rapide des investissements privés, l’Institut du Québec (IDQ) propose de s’attaquer de front au manque de main-d’œuvre en résistant entre autres à toute tentation de réduction des niveaux d’immigration.

0h00 | La relance économique minée par les inquiétudes du secteur privé?

Déjà à la traîne avant la COVID-19, les investissements privés réalisés par les entreprises au cours de la prochaine année au Québec risquent d’être parmi les plus faibles de l’histoire de la province.

0h00 | Les tours de bureaux désertes font mal à l’industrie de la construction

L’Association de la construction du Québec (ACQ) craint le pire sur les chantiers ces prochains mois en raison des centres commerciaux et tours de bureaux déserts, a appris Le Journal.