Le Fonds de solidarité FTQ mise 6,6 millions $ sur GHGSat

Le Fonds de solidarité FTQ a injecté 6,6 millions $ dans l’entreprise montréalaise GHGSat, qui se spécialise dans la télédétection à haute résolution par satellite des émissions de gaz à effet de serre (GES).

«En ces temps incertains, il est important d'accroître les efforts en matière de lutte aux changements climatiques. Nous devons donc profiter de la relance économique pour bâtir une économie plus juste, plus verte et plus innovante, a déclaré Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ par communiqué. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'appuyer les entreprises qui développent les technologies de support nécessaires pour adéquatement et efficacement réduire les émissions de GES.»

Cet investissement se fait dans une ronde de financement lancée par GHGSat afin d’amasser 30 millions $ US. Investissement Québec, OGCI Climate Investments, la Banque de développement du Canada, la firme Space Angels et la société Schlumberger y ont contribué.

«En dépit de la pandémie actuelle et des difficultés économiques qu'elle a engendrées, nous continuons à observer une croissance de la demande dans nos marchés cibles. Notre équipe est à pied d'œuvre dans le monde entier et met toute son énergie à procurer à nos clients des solutions globales en matière de détection des émissions», a précisé le président de GHGSat, Stéphane Germain.

Les fonds permettront notamment à GHGSat de lancer des satellites qui détectent les GES relâchés dans l’atmosphère. Son troisième satellite, Hugo, devrait être mis en orbite à la fin de l'année. D'autres lancements sont prévus au cours des deux prochaines années.