Comment peut-on retrouver dans la même image un drapeau des patriotes, un autre de la campagne présidentielle de Donald Trump et des pancartes du mouvement complotiste Qanon? La manifestation qui a regroupé des milliers d’antimasques dans les rues de Montréal samedi continue de faire réagir.

Or tous les manifestants qui étaient présents, samedi, ne sont pas à mettre dans le même panier, prévient Mathieu Bock-Côté, qui met en garde contre l’aliénation d’une partie de la population qui ne fait que douter des solutions du gouvernement.

«Ceux qui pensent que la grande conspiration machiavélique est là, ce sont des coucous, on les laisse de côté, mais on ne peut pas traiter tous ceux qui doutent de coucous ou d’extrémistes parce que, si on fait ça, on aliène une partie de la population – pas rien que des fous – qui ont des questions légitimes», insiste le chroniqueur.

Il rappelle que tous les gouvernements du monde n’ont pas abordé la pandémie avec les mêmes mesures restrictives et qu’il n’y a donc pas une seule façon d’approcher la COVID-19.

Les gouvernements de François Legault et de Justin Trudeau eux-mêmes doivent se regarder dans le miroir, ajoute l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, puisqu’ils ont laissé entendre une chose et son contraire au cours des derniers mois.

«Tous nos gouvernements nous ont dit, pendant deux mois et demi, qu’il ne fallait pas s’énerver, qu’on était prêt et qu’il n’y avait pas de problème», note-t-elle.

Elle voit dans ce mouvement antimasque et l’attrait des théories du complot le symptôme d’un grave bris de confiance entre la population et leurs gouvernements.

«Je ne dis pas que ça justifie que les gens descendent dans la rue avec des affiches de Trump, mais il y a une partie de la population qui s’est sentie trahie par un gouvernement qui lui a dit des choses pendant des mois et qui s’est réveillé un matin en appuyant sur le bouton panique et en fermant l’économie.»

«Américanisation mentale»

Sur la question de la présence de drapeaux et de pancartes à l’effigie de Donald Trump et du mouvement Qanon, Mathieu Bock-Côté y voit notamment une forme d’«américanisation mentale» de plus en plus présente au Québec.

«On l’a vu au mois de juin avec des manifestations [Black Lives Matter] comme si on était en Alabama ou au Mississippi, argumente-t-il. On manifestait à Montréal comme si on était à Minneapolis.»

Il n’est donc pas étonnant de voir la figure de Donald Trump, «le grand détesté de notre époque», prendre autant d’importance au Québec, même si celui-ci est le président des États-Unis.

«Pour ceux qui se sentent délaissés par le système, Trump devient un symbole refuge, une valeur contestataire. On se tourne vers Trump parce qu’il est détesté pour dire que lui, au moins, il nous défend», explique-t-il.

«Celui qui est détesté par le système devient le héros de ceux qui se sentent méprisés.»