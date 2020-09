RSEQ : la saison de football universitaire annulée

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a annoncé lundi que la saison 2020 du football universitaire provincial est annulée, puisque toute programmation sportive sanctionnée ne pourra être tenue d’ici la fin de l’année.

Ainsi, la conférence québécoise comprenant les Carabins de l’Université de Montréal, le Rouge et Or de l’Université Laval, le Vert & Or de Sherbrooke, les Stingers de Concordia et l’équipe de l’Université McGill a imité ses vis-à-vis des autres régions canadiennes qui avaient renoncé à disputer la campagne il y a plusieurs semaines.

Ainsi, tout comme la coupe Vanier à l’échelle nationale, la coupe Dunsmore n’aura aucun récipiendaire cet automne. En entrevue téléphonique, le président-directeur général du RSEQ, Gustave Roel, a expliqué que diverses raisons, dont le nouveau système d’alerte régional mis en place par le gouvernement québécois, et les nombreux déplacements requis durant la saison de football universitaire, ont motivé son organisation à faire un choix difficile.

«Contrairement aux autres secteurs, à l’université, les joueurs et les entraîneurs sont en déplacement continuel dans plusieurs régions de la province. Le système d’alerte aurait pu mener à l’arrêt rapide de la ligue. Les cinq équipes se seraient retrouvées sans compétiteur, a-t-il mentionné. Du côté universitaire, il faut réfléchir sur les impacts possibles, car les athlètes-étudiants proviennent de plusieurs facultés. Une faculté complète aurait ainsi pu être touchée [par la COVID-19].»

De l’espoir jusqu’à la fin

Donc, les matchs de football et de rugby ne pourront avoir lieu sur la scène universitaire, tandis que des compétitions de soccer et de golf, notamment demeurent possibles, mais à l’extérieur d’une saison organisée par le RSEQ. Pourtant, certains avaient encore bon espoir que les Carabins et le Rouge et Or puissent en venir aux prises, même si les chances s’amenuisaient au fil des jours qui passaient.

«Le Québec s’est donné toute la marge de manœuvre pour présenter la saison. C’était plus facile pour nous, car ce n’est pas comme ailleurs au Canada où les conférences relèvent de 2-3 directions de santé publique. Le cabinet de la ministre [Isabelle] Charest nous a permis d’attendre le plus possible», a ajouté M. Roel.

Ce dernier a d’ailleurs admis que les inquiétudes restent bien senties au sein des milieux sportifs, que ce soit collégiaux ou universitaires. L’éclosion de cas chez les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, confirmée par le PDG du RSEQ, justifie les appréhensions.

«L’important est d’assurer la sécurité et la décision d’aujourd’hui va au-delà du sport», a-t-il dit.

Les Carabins réagissent

De leur côté, les Carabins ont corroboré les dires de M. Roel. Selon l’institution, «plusieurs éléments ont fait partie des discussions au cours des dernières semaines : gestion et retrait des cas positifs ou potentiels, infrastructures pouvant limiter la distanciation, équipements supplémentaires, éclosions différentes d’une région à l’autre et tests de dépistage».

«Nul doute que notre intention, comme les autres universités avec qui nous avons collaboré, était de voir nos étudiants-athlètes défendre nos couleurs cet automne, si cela avait pu se faire de façon sécuritaire pour eux, les entraîneurs et tout le personnel en place. Il faut bien comprendre que ce n’est pas une décision de sport, mais une décision de santé, a mentionné la directrice du sport d’excellence de l’Université de Montréal, Manon Simard, par voie de communiqué.

«C’est un processus très déchirant sur le plan émotionnel. Nous travaillons d’arrache-pied année après année pour offrir une expérience favorisant l’épanouissement sportif de nos 520 étudiants-athlètes. La compétition est l’essence même du sport de haut niveau, ce qui motive tous les efforts. Aujourd’hui, le plan change et nous devons nous adapter rapidement.»