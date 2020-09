Une vidéo de Céline fait grandement réagir

Céline Dion a fait grandement réagir sur Instagram avec une vidéo dans laquelle elle apparaît de dos, en soutien-gorge, face à la fenêtre de son appartement, en train d’observer un arc-en-ciel s’élevant au-dessus de l’océan après le passage d’un orage.

On peut l’entendre chanter a capella quelques paroles de «Over the Rainbow», la chanson interprétée par Judy Garland dans Le Magicien d’Oz.

Un moment magique pour de nombreux internautes qui ont commenté la séquence.

«Je pourrais regarder cette vidéo des milliers de fois», a affirmé un des fans de la star, quand un autre a écrit: «Votre voix peut illuminer n’importe quel jour».

«The greater the storm, the brighter the rainbow. Here’s to beautiful days ahead. Plus la tempête est grande, plus l’arc-en-ciel est brillant. Les beaux jours sont à venir - Céline xx», a écrit la chanteuse en légende, reprenant les paroles de la chanson.