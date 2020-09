Voici les quatre possibles nouveaux noms d'Asbestos

Les citoyens d’Asbestos, en Estrie, se prononceront en octobre sur le nouveau de nom de leur municipalité et quatre choix s’offrent à eux.

Le conseil municipal a dévoilé lundi soir les quatre options qui ont été retenues: Apalone, Jeffrey, Phénix et Trois-Lacs.

Tous les propriétaires et les citoyens de 14 ans et plus pourront se prononcer du 14 au 18 octobre à la salle du Conseil.

Ils devront classer les quatre choix par ordre de préférence. «Si un nom n’obtient pas la majorité (50%+1) des voix au premier tour, le nom avec le moins de préférence sera éliminé et les deuxièmes préférences de ceux l’ayant choisi seront redistribués et ainsi de suite jusqu’à obtention de la majorité», fait-on savoir.

Le conseil municipal de cette ville de près de 7000 habitants avait lancé le processus de changement de nom en novembre dernier.

Le maire admet que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a modifié l’échéancier ainsi que les façons de procéder.

«Notre priorité étant la sécurité des citoyens, nous nous devions d’attendre pour procéder au vote. C’est donc avec des mesures sociosanitaires strictes que nous invitons la population à venir faire entendre leur voix », indique le maire d’Asbestos Hugues Grimard.

Les citoyens recevront sous peu l’invitation officielle ainsi que des précisions sur les quatre noms potentiels.