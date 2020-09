5G en France: le gouvernement cherche à rassurer

Le gouvernement français tente de rassurer élus et citoyens sur les risques sanitaires liés à la 5G, objet depuis des mois d'une controverse, attisée lundi par des propos du président Macron qui a ironisé sur les écologistes accusés de vouloir revenir à «la lampe à huile».

Un rapport commandé au début de l'été par le gouvernement et remis mardi souligne qu'il n'y a «pas d'effets néfastes avérés à court terme» concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques et affirme que les éventuels effets de long terme sont «à ce stade» non avérés.

Dans une tribune publiée ce week-end, près de 70 élus de gauche et écologistes ont demandé un moratoire sur le déploiement du futur réseau mobile, déplorant qu'il intervienne «sans étude d'impact climatique et environnemental, ni aucune consultation publique préalable».

La demande a été balayée par le président Emmanuel Macron, qui a réaffirmé lundi que «la France (allait) prendre le tournant de la 5G», en ironisant sur ceux qui préfèreraient «le modèle Amish», du nom de l'austère communauté aux États-Unis, et le «retour à la lampe à huile».

Les propos du chef de l'État ont suscité une avalanche de réactions de la part des écologistes, critiquant un renoncement du président face aux recommandations de la Convention citoyenne, qu'il avait lui-même créée pour donner la parole aux citoyens sur le climat et qui avait recommandé un moratoire.

Ils ont aussi suscité des réponses ironiques: l'association environnementale les Amis de la Terre a ainsi rebaptisé son compte Twitter «Les Amish de la Terre - Pour des sociétés rétrogrades», Greenpeace s'est dépeint comme une association d'«ayatollahs-Khmers verts qui font pipi sous la douche solaire».

Les enchères pour l'attribution des premières fréquences de la 5G doivent se tenir en septembre, ouvrant la voie à des premières offres commerciales dans certaines villes d'ici à la fin de l'année.