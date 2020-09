COVID-19 à l'école: plus de 140 groupes-classes en isolement préventif

Plus de 140 groupes-classes étaient placés en isolement préventif à travers le Québec la semaine dernière, annonce le ministère de la Santé.

Les informations présentées dans le nouveau rapport de la santé publique datent du vendredi 11 septembre, à 16h. Elles proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 centres de services scolaires et commissions, et des 260 écoles privées de la province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et secondaires.

Les écoles demeureront sur la liste deux semaines complètes après l’apparition d’un cas positif rapporté avec diagnostic. Ainsi, les premiers retraits prendront effet le 25 septembre.

Certaines écoles qui ne figurent pas sur la liste font actuellement l’objet de vérifications.

La nouvelle liste des écoles touchées par au moins un cas de COVID-19

La santé publique avait temporairement suspendu sa liste des écoles affectées par au moins un cas de COVID-19 la semaine dernière pour réajuster le système de cueillette de données en implantation depuis peu.

La communication du ministère de la Santé avec les parents au sujet des cas d’infection au nouveau coronavirus est demeurée en place.

Le gouvernement faisait précédemment état de 120 écoles ayant rapporté des cas de COVID-19 parmi ses élèves ou son personnel en date du 4 septembre.