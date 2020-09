Enfin des spectateurs au baseball majeur

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a ouvert la porte à l’éventualité de tenir des matchs de séries éliminatoires devant des spectateurs cet automne.

Depuis le début de la campagne écourtée qui s’est amorcée le 23 juillet, les formations du circuit disputent leurs rencontres à huis clos, COVID-19 oblige.

Cependant, le grand patron des majeures ne semble pas avoir perdu espoir de changer quelque peu la donne.

«J’espère que nous pourrons offrir une capacité limitée au public durant la Série mondiale et les séries de championnat des ligues Nationale et Américaine, a déclaré Manfred au site The Athletic, lundi.

«Je pense qu’il est important pour nous de commencer à reprendre le chemin de la normalité. Évidemment, ce sera un nombre réduit avec une distanciation sociale et une protection assurée aux partisans, notamment à l’aide de la prise de la température.»

«On voit ce qui se passe dans certaines rencontres de la NFL et nous allons probablement utiliser les mêmes méthodes, a-t-il ajouté.

«Mais je crois qu’il importe, à mesure qu’on s’approche de 2021, de revenir tranquillement vers la possibilité d’assister en direct à des événements sportifs, généralement extérieurs; du moins, nos matchs. Et c’est quelque chose que nous pouvons revivre.»

Quelques organisations de la NFL, dont les Chiefs de Kansas City, ont permis à un nombre limité de personnes de se présenter dans leurs stades lors de la première semaine de la campagne 2020.

Au baseball, les dirigeants prévoient tenir les trois dernières rondes éliminatoires dans des sites neutres, mais leur plan devra être approuvé par le syndicat des joueurs.

Entre autres, la finale de l’Américaine aurait lieu au domicile des Padres de San Diego, le Petco Park, tandis que celle de la Nationale se déroulerait au stade des Rangers du Texas, le Globe Life Field.