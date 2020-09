Fraude à la Ponzi: le RTC congédie six employés

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a imposé des sanctions à 27 employés, dont six ont été carrément congédiés, à cause de leur implication dans un système de sollicitation financière illégale de type «Ponzi» sur les lieux du travail.

C’est du moins ce que le RTC a annoncé mardi en fin d’après-midi par voie de communiqué de presse. Le Réseau dit avoir été avisé de la situation l’hiver dernier et avoir immédiatement ouvert une enquête interne.

«Les activités financières du RTC ne sont aucunement impliquées dans cette situation. Le stratagème visait les finances personnelles des employés, assure-t-on. La décision de sévir envers les personnes concernées vise à protéger les employés d’activités frauduleuses et à maintenir un climat de travail sain.»

Dans son communiqué, le RTC ne divulgue pas les emplois que les travailleurs sanctionnés occupaient au moment des faits. On ne sait pas non plus si des accusations de nature criminelle ont été portées contre les personnes concernées.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas reçu de retour d’appel du RTC. Le communiqué de presse précisait toutefois «qu’aucune entrevue ne sera accordée sur le sujet».