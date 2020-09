Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve se retrouvent

Jake Gyllenhaal a évoqué un éventuel nouveau projet avec le réalisateur Denis Villeneuve.

L'acteur de 39 ans a déjà travaillé avec le réalisateur franco-canadien sur le drame de science-fiction Enemy et le thriller Prisoners, en 2013. En évoquant l'insistance du réalisateur à le faire jouer dans Enemy, l'acteur nommé aux Oscars a révélé récemment que lui et Denis Villeneuve parlent de retravailler ensemble sur un nouveau projet de film policier.

«Denis m'a dit qu'il devait faire ce film et qu'il ne savait pas pourquoi. Je me souviens juste que Denis m'a dit: "Je dois faire ce film et je dois le faire avec toi. Je peux trouver quelqu'un d'autre pour le faire, mais je ne peux pas te sortir de mon esprit"», a déclaré Jake Gyllenhaal au podcast de la Team Deakins.

«Il y a ces gens que vous trouvez dans votre vie avec lesquels vous avez juste ces connexions. C'est là que ce lien a commencé», a-t-il ajouté.

En juin dernier, Denis Villeneuve a déclaré qu'il «rêvait vraiment» de diriger un projet plus petit après avoir réalisé le remake de l'épopée de science-fiction Dune, qui doit sortir en décembre.