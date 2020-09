L'Allemagne vise une vaccination sur une base volontaire à la mi-2021

L'Allemagne compte atteindre une immunité collective contre le nouveau coronavirus grâce à un vaccin espéré à la mi-2021, sans l'imposer à une population traditionnellement réticente à la vaccination, a indiqué mardi le ministre de la Santé.

«La vaccination sera basée sur le volontariat», a déclaré Jens Spahn à Berlin lors d'une conférence de presse commune avec sa collègue de la Recherche Anja Karliczek.

Pour atteindre une immunité collective, qui correspond à une protection immunitaire d'un pays vis-à-vis d'un agent infectieux, entre 55 et 65% de la population devra se faire vacciner, a-t-il dit.

«Nous sommes très confiants dans le fait que l'objectif d'un taux de vaccination élevé sera atteint sur une base volontaire», a-t-il insisté.

Les Allemands sont par nature sceptiques face à la vaccination, et ses opposants donnent régulièrement de la voix lors de manifestations «anti-corona».

À tel point qu'un débat sur la pertinence de l'imposer est apparu dans le pays, qui a plutôt mieux résisté à la pandémie que ses voisins européens notamment.

Il faudra probablement attendre la mi-2021 «avant d'arriver à un vaccin et qu'une large partie de la population puisse être vaccinée», a réitéré de son côté Mme Karliczek. Une estimation qui rejoint celle de l'Organisation mondiale de la santé.

Le pays a prévu une enveloppe d'environ 750 millions d'euros pour promouvoir la mise au point d'un vaccin et assurer les capacités de production.

La société Biontech et le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac sont les plus avancés dans leurs recherches et recevront respectivement 375 millions et 230 millions d'euros.

Les discussions avec une troisième société, IDT Biologika, sont toujours en cours, a précisé la ministre.

La société qui développera une substance efficace réservera 40 millions de doses de vaccins pour l'Allemagne, qui a déjà négocié aussi un contrat avec AstraZeneca pour obtenir 54 millions de doses.

Alors que la course au vaccin bat son plein dans le monde, où la pandémie a déjà fait près d'un million de morts, M. Spahn a précisé que la vitesse n'était pas l'objectif prioritaire.

«Il ne s'agit pas d'être le premier», a-t-il dit, mais d'avoir un vaccin «sûr, efficace» à l'issue de tests cliniques basés sur plusieurs milliers de personnes.