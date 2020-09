Les autos de retour sur la rue Ontario à Montréal

Les voitures et vélos ont pu recommencer mardi à circuler sur la rue Ontario, qui avait été réservée aux piétons dans les derniers mois.

Cet aménagement situé dans le quartier Hochelaga faisait partie du réseau temporaire des Voies actives sécuritaires (VAS), installées pendant la pandémie pour faciliter la distanciation sociale. Leur démantèlement était prévu à l'automne dès le départ.

Il n'a pas été possible mardi de connaître avec précision les dates de démantèlement des autres rues piétonnes à Montréal, comme l'avenue du Mont-Royal, ni des pistes cyclables.

«[Les] arrondissements et la Ville de Montréal procéderont dans les prochaines semaines au retrait ordonné et progressif des corridors sanitaires et des VAS sur l’ensemble du territoire. Les pistes cyclables temporaires seront quant à elles retirées progressivement, de manière à ce que leur retrait soit complété en même temps que la fin de la saison des pistes cyclables saisonnières, à la mi-novembre», a fait savoir la Ville par courriel.

