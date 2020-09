L'image internationale des États-Unis au plus bas

L'image des États-Unis auprès des autres pays riches est au plus bas, en raison de la réponse de Washington à la crise du coronavirus et des doutes autour du leadership de Donald Trimp, selon une étude publiée mardi.

Selon ce sondage réalisé par l'institut Pew Research Center, un seul pays parmi les 13 (la Corée du Sud), a une opinion favorable, à 56%, des États-Unis.

En Grande-Bretagne, son allié historique, ce chiffre tombe à 41%, au plus bas depuis la création de ce sondage il y a deux décennies.

En France, 31% de la population a une opinion favorable des États-Unis, 26% en Allemagne. Des chiffres similaires à ceux relevés en 2003, lors de la guerre en Irak, majoritairement décriée en Europe.

Et à travers les 13 pays sondés, seulement 15% de la population pense que les États-Unis, où le COVID-19 a fait près de 200 000 morts, ont bien géré la crise du nouveau coronavirus.

L'institut Pew a interrogé 13 273 adultes entre le 10 juin et le 3 août.

À l'étranger, la cote de popularité de Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre, est faible. C'est au Japon où elle est le plus fort (25%) et en Belgique le plus faible (9%).