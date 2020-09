Trafic de stupéfiants: trois suspects arrêtés à Québec

Trois individus ont été arrêtés par des enquêteurs de l’Unité des stupéfiants du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) mardi, relativement à des dossiers de trafic et complot de trafic de stupéfiants.

L’arrestation des suspects, deux hommes et d’une femme âgés de 30 à 49 ans, est survenue à la suite d’informations acheminées au SPVQ, en mai dernier. Une enquête a été amorcée et a donné lieu aux arrestations survenues plutôt, aujourd’hui.

À la suite de ces arrestations, des perquisitions ont été effectuées sur les territoires de Québec et Montréal, en lien avec les suspects.

Lors de cette perquisition, les policiers ont saisi plus de 40 000 $, un véhicule de marque Lexus, une arme à feu, plus de 300 grammes de cocaïne, plu de 1000 comprimés de méthamphétamine, une liste de comptabilité et des téléphones cellulaires.

Cette perquisition a mené à l’arrestation de trois autres personnes âgées de 26 à 55 ans, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, possession simple de stupéfiants et recyclage des produits de la criminalité.

Quatre des suspects ont comparu aujourd’hui au palais de justice de Québec et les deux autres comparaîtront par voie de sommation et promesse de comparaître.