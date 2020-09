Un message caché derrière les souhaits au prince Harry?

Les souhaits du prince William et de son épouse Kate pour l’anniversaire du prince Harry ont grandement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Pour célébrer les 36 ans de Harry, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une photo sur leur compte Instagram, rapporte le New York Daily News.

La photo montre le prince William, le prince Harry et Kate en train de courir lors d’un événement il y a quelques années.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les internautes soulignent l’absence de Meghan Markle, l’épouse du prince Harry.

«Utiliser une photo "Quand les relations étaient encore intactes" ou bien l’ère pré-Meghan», a commenté un internaute.

«Il devait y avoir des centaines de photos que vous auriez pu utiliser, mais vous avez choisi d’en publier une de Harry, William et Kate. Je suis certaine que ne pas inclure Meghan était intentionnel. Ce n’est pas très classe», écrit une autre abonnée.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés le 19 mai 2018. Ils ont décidé de quitter la famille royale plus tôt cette année et déménager aux États-Unis pour vivre une vie plus normale avec leur fils Archie.