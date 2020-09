Avec huit régions en zone de préalerte, le risque d'un reconfinement partiel devient réel au Québec. Le ministre de la Santé a prévenu que certaines des huit régions au palier jaune sont désormais très près du palier orange.

À quel genre d'automne vous attendez-vous? Craignez-vous des reconfinements importants?

Voici quelques commentaires recueillis sur la page Facebook du Québec Matin.

«Oui je crains énormément, ça serait tellement difficile pour l’économie et le moral.

Allez Québécois, soyez vigilants svp, on ne veut pas revivre un confinement.»- Céline

«On s'attend à ce que le gouvernement referme les bars et les salles à manger des restaurants en premier, c'est surtout là où le monde ne respecte pas les règles. Après ce sera les rassemblements publics et privés, donc oui on s’en va vers un reconfinement.»- Samantha

«Étant travailleur de la santé je crains la deuxième vague en raison de l'insouciance de certains. Nous sommes déjà à bout de souffle à essayer de rattraper le retard dans les chirurgies et les rendez-vous occasionnés par la première vague. S’il-vous-plait, que chacun fasse sa part pour se responsabiliser et on finira par s'en sortir...ensemble!»- Patricia Ann

«Je pense que nous nous dirigeons droit dans un mur.»- Sandra

«En 1918, lors de la pandémie de la grippe espagnole, la deuxième vague a été plus mortelle que la première. Nous y sommes; ce n'est que le début.»- Augustin

«Si les irresponsables continuent de l'être, on va tomber dans le rouge un jour ou l'autre...!!!»-Lorraine

«C'est un avertissement avant qu'on soit reconfinés... il est plus que temps de sévir contre TOUS les covidiots!»- Dominique