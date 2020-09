COVID-19 : un agent de sécurité de la colline parlementaire déclaré positif

Un agent de sécurité de la colline parlementaire est allé travailler dans un édifice abritant des bureaux de sénateurs, même s’il se savait atteint du virus.

Aucun sénateur ni membre du personnel n’ont toutefois été en contact avec lui, écrivent les ressources humaines dans un courriel interne envoyé aux employés du sénat et dont Global News a obtenu copie.

Toutefois, 19 personnes qui ont eu des contacts avec cet employé ont dû être contactées par la santé publique.

L’agent de sécurité a commencé à ressentir des symptômes de la COVID-19 le 2 septembre et est allé passer un test le lendemain.

Or, il est retourné à l’édifice Victoria le 8 septembre et s’est déplacé dans le bâtiment tout au long de son quart de travail. Il a notamment fréquenté une salle de repos, emprunté les ascenseurs et s’est rendu dans les vestiaires pour hommes ainsi qu'à l’endroit où on l’on accueille les visiteurs.

Ce n’est que le 10 septembre qu’il aurait prévenu son employeur qu’il avait contracté le coronavirus.

Depuis, les lieux où il est passé ont été désinfectés et l’employé du Service de protection parlementaire est en isolement, peut-on également lire dans le courriel.

À quelques jours du discours du Trône et du retour en chambre, c’est la deuxième fois cette semaine qu’un cas de COVID-19 attire l’attention sur la colline parlementaire.

Mardi, la conjointe d’Yves-François Blanchet, Nancy Déziel, a confirmé avoir reçu un résultat positif. Le chef du Bloc québécois passera un test de dépistage mercredi. La veille, l’ensemble du caucus s’était placé en isolement préventif.