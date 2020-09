Double première pour «Le Cabaret de la Résistance»

La force des mots sera à l’honneur dans «Le Cabaret de la Résistance», un spectacle qui lancera à la fois la saison automnale du Théâtre de Quat’Sous et donnera le coup d’envoi officiel du Festival international de littérature (FIL) 2020, vendredi soir, grâce à deux représentations.

L’oeuvre mise en scène par Olivier Kemeid mettra en valeur des textes québécois articulés autour du thème de la résistance, qu’elle soit de nature politique, sociale ou sexuelle. «Trouver la force de résister par les mots, dans les mots, avec les mots», comme le souligne celui qui s’est aussi chargé de la direction artistique.

Parmi les nombreux lecteurs et lectrices de ce manifeste pour une prise de parole, décrit comme «un grand geste de solidarité», on retrouvera Evelyne de la Chenelière, Marie-Thérèse Fortin, Robert Lalonde et Marie-Ève Milot.

Outre «Le Cabaret de la Résistance», huit spectacles tiendront l’affiche du Quat’Sous avant la fin de l’année. Tous les détails sur quatsous.com.

La 26e édition du FIL se déroulera du 18 au 27 septembre. Pour connaître toute la programmation, on se rend au www.festival-fil.qc.ca.