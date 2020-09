Ensemble Montréal veut réduire dans les dépenses

Réduire les effectifs de la Ville; limiter les investissements en informatique; reporter les chantiers non essentiels, les travaux du Réseau express vélo (REV) et l’application du futur Règlement pour une métropole mixte; diminuer temporairement la taxe foncière non résidentielle au centre-ville: voici quelques suggestions d’Ensemble Montréal pour équilibrer le budget 2021.

• À lire aussi: Les autos de retour sur la rue Ontario à Montréal

• À lire aussi: Une baisse de la taxe commerciale demandée à Montréal

La Commission sur les finances et l'administration de Montréal a fait connaître vendredi dernier 17 recommandations dans le cadre des consultations prébudgétaires. Mercredi matin, l’opposition officielle a publié un rapport minoritaire.

Ce dernier propose aussi à la Ville de Montréal de se débarrasser du Bureau de la ligne rose et du Bureau des relations internationales. Les investissements dans le Centre de tri des matières recyclables de l’Est devraient être reportés, suggère également l’opposition.

La Commission sur les finances, dans son rapport, demande une réduction des dépenses et le report de projets moins urgents ou essentiels, sans spécifier lesquels. Elle estime que le soutien financier des autres paliers de gouvernement est nécessaire et propose, en dernier recours, de lever temporairement l’interdiction pour les municipalités de faire un déficit.

Malgré la crise sanitaire, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait fermé la porte, en août dernier, à la possibilité pour les villes de faire un déficit.