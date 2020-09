Fin d'une retraite du conseil des ministres axée sur la recrudescence de la COVID-19

La retraite du conseil des ministres, qui a principalement porté sur la résurgence des cas de COVID-19 et sur les façons de limiter les dégâts, se terminera mercredi après-midi avec un point de presse du premier ministre Justin Trudeau.

Le chef libéral entamera ensuite presque immédiatement ses entretiens avec ses vis-à-vis de l'opposition, à commencer par une discussion avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

En matinée, quelques ministres ont martelé une fois de plus le message qu’il est essentiel d'affronter les défis immédiats de la crise sanitaire pour pouvoir s'attaquer efficacement à la relance.

«Pour pouvoir relancer l’économie, il faut que les Canadiens se sentent en sécurité et le soient dans leur milieu de travail, dans les écoles et dans les centres de soins de longue durée. C’est ce sur quoi nous mettons [l’accent] présentement», a dit le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, avant de se rendre à la dernière réunion du lac-à-l’épaule avec ses collègues à Ottawa.

«Évidemment nous avons en tête une relance qui nous emmène aussi vers l’avenir, au fur et à mesure que cet avenir se précise en termes d’objectifs et de destinations, mais aussi de vitesse avec laquelle on peut y arriver», a-t-il ajouté.

En annonçant la prorogation du Parlement, le mois dernier, et l’intention de son gouvernement de présenter un discours du Trône le 23 septembre, M. Trudeau avec promis un plan ambitieux, inclusif et vert qui s’attaquerait aux inégalités mises en lumière par la pandémie.

Durant la retraite de deux jours et demie de son cabinet, son équipe et lui ont toutefois surtout insisté sur l’importance de juguler la crise.

«Nous devons passer à travers pour être en mesure de parler des prochaines étapes», a lancé M. Trudeau lundi, au jour un de la retraite.

«Nous allons aussi avoir des conversations sur les prochaines étapes, mais nous nous concentrons fortement sur ce que nous devons faire pour garder la crise de la COVID-19 sous contrôle», avait-il poursuivi.

Le premier ministre doit s’entretenir avec les leaders de partis d’opposition en vue du discours du Trône, qui fera l’objet d’un vote de confiance. Une première discussion téléphonique est prévue en milieu d’après-midi avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Celles avec le néo-démocrate Jagmeet Singh et le conservateur Erin O’Toole doivent avoir lieu vendredi.