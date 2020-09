Informations coulées sur Twitter: Québec doit rendre publiques ses projections, dit l’opposition

L’opposition demande au gouvernement Legault de rendre publics les scénarios de projections du nombre de cas de contamination sur lesquels il base ses décisions.

«Les Québécois ont fait d’énormes sacrifices depuis le printemps et on comprend que le gouvernement va leur demander de faire de nouveaux sacrifices et il a le devoir de transparence pour que l'on comprenne bien où l’on s’en va», a dit la porte-parole du parti en matière de santé, Marie Montpetit, mercredi, à l’Assemblée nationale.

Cette déclaration survient au lendemain d’un point de presse du premier ministre François Legault au cours duquel il a qualifié la situation de la pandémie au Québec «d’inquiétante» et de «critique», tout en demandant à la population de redoubler ses efforts.

Marie Montpetit a rapporté que les détails des codes de couleur régionaux présentés la semaine dernière par Québec ont été rendus publics en ligne par un citoyen, Patrick Déry, mercredi matin.

Comment se fait-il que de telles informations aussi importantes soient divulguées par un citoyen sur les réseaux sociaux ?!



Nous sommes à l'aube d'un reconfinement partiel. Que fait Québec? Quand aurons-nous une version finale?#polqc #assnat https://t.co/b99Y09MCmt — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 16, 2020

Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces documents sont véridiques.

«J'ai l'impression que les codes de couleur de vert jusqu'à rouge démontrent davantage l'inquiétude du gouvernement qu'une gradation des mesures», s’est inquiété à son tour le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.