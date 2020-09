La Caisse mise plus de 100 millions $ US dans AppDirect

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi plus de 100 millions $ US dans AppDirect, une entreprise technologique spécialisée dans le commerce par abonnement.

Cette somme qui n’a pas été annoncée publiquement par la Caisse, mais qui a été confirmée par une source de l’Agence QMI, fait partie d’un investissement total de 185 millions $ US réalisé mercredi avec des investisseurs actuels de cette compagnie fondée par Nicolas Desmarais et Daniel Saks.

«AppDirect s’est établie comme le chef de file mondial dans le secteur des applications pour la prestation de services infonuagiques. Elle connaît une croissance rapide et la qualité de son réseau de clients démontre le succès de son modèle», a affirmé Thomas Birch, vice-président en capital de risque et technologies de la Caisse, par communiqué.

La plateforme d’AppDirect permet à ses clients de mieux gérer leur facturation d’abonnement à d’autres entreprises. Ceci «comprend l’intégration d’échanges commerciaux faits en ligne et hors ligne tout en répondant à la demande des clients, soit l’offre d’outils et des services instantanés», a expliqué AppDirect.

La compagnie, dont le siège social est à San Francisco, mais qui a une forte présence à Montréal, a de gros joueurs comme clients tels Vodafone, Honeywell et Deutsche Telekom.

«Les entreprises font actuellement face à des défis sans précédent. Plusieurs d’entre elles ont effectué une transition vers la vente en ligne pratiquement du jour au lendemain, mais l’intégration fonctionnelle et durable de nouvelles technologies et de nouveaux processus à leurs opérations quotidiennes représente un défi important», a précisé Daniel Saks, président et cochef de la direction d’AppDirect.

Depuis sa première ronde de financement en 2015, AppDirect a récolté 465 millions $ US en investissement. Elle dessert plus de 2000 commerçants partout dans le monde et compte des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et en Argentine.