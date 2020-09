Neuf personnes happées par un véhicule à Montréal-Nord

Neuf personnes, dont deux enfants, ont été happées par un véhicule, mercredi après-midi, dans le secteur de Montréal-Nord.

Vers 12 h 45, le conducteur de 38 ans aurait d’abord heurté un premier piéton, à l’angle de la rue de Dijon et du boulevard Langelier.

«Il aurait ensuite quitté les lieux précipitamment», a indiqué l’agent Manuel Couture, porte-parole de la police de Montréal.

Puis, quelques mètres plus loin, alors qu’il circulait toujours sur la rue de Dijon, le conducteur aurait heurté un groupe de six adultes et deux enfants qui se trouvaient sur le trottoir.

Les collisions n’auraient cependant pas eu lieu à haute vitesse.

Tous les blessés ont été transportés à l’hôpital, certains pour traiter des blessures importantes, d’autres pour soigner des blessures plus mineures.

Quant au conducteur, il a été arrêté sur les lieux par les policiers. Il sera rencontré par les enquêteurs pour donner sa version des faits.

Les policiers tenteront notamment d’établir si l’homme était en contact avec la réalité au moment des faits.

Il n’est pas exclu qu’il doive faire face à la justice pour ses actes.

Un très large périmètre de sécurité a été érigé sur la rue de Dijon, entre les boulevards Langelier et Rolland, afin de permettre aux spécialistes en enquête collision de reconstituer le fil des événements.