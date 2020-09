Sur place 5 heures avant l’ouverture pour passer un test

Alors que huit régions du Québec se trouvent désormais en préalerte face à la pandémie de COVID-19, l’achalandage pour le dépistage de la maladie ne dérougie pas.

C’est le cas notamment à Longueuil, à l’aréna Jean-Béliveau, où les files d’attente de véhicules étaient déjà longues un peu avant 8h mercredi matin.

Des dizaines de personnes sont arrivées particulièrement tôt, avant même que la clinique n’ouvre ses portes à 10h, par s’assurer de pouvoir passer le test.

Mardi, la clinique affichait déjà complet à 10h30 le matin.

«Ce matin avec le corps policier, on va distribuer les coupons de façon très très rapide de manière à ce que les gens retournent à la maison, et qu’ils n’aient pas à attendre à l’auto pendant trois-quatre heures. Hier, on a atteint des attentes d’à peu près deux heures», a expliqué Mélanie Malenfant, du CISSS Montérégie-Est.

Elle ajoute que la mise en place de telles cliniques n’est pas simple, il faut trouver les ressources, mais également le personnel pour les opérer.

«Les gens ici ce sont des gens de «Je contribue» et des retraités», souligne la porte-parole.

Mercredi, une soixantaine de véhicules étaient stationnés pour le dépistage qui devait commencer à 10h. Certaines personnes rencontrées se sont présentées à 5h du matin pour s’assurer d’avoir une place.

La clinique située à cet endroit devait se dérouler sur trois jours, mais la journée de vendredi a finalement été ajoutée, en raison de la forte demande.