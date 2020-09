Un mariage fait 7 morts et 176 cas de COVID

Pour ceux qui en doutaient encore, la COVID est une redoutable invitée dans les fêtes et les réunions de famille ainsi qu’une tueuse sans merci.

Depuis que s’est tenu un mariage début août à Millinocket dans le Maine, où 65 convives étaient invités, le coronavirus s’est répandu comme une trainée de poudre infectant 176 personnes par transmission directe et communautaire, rapporte CNN.

En plus de contrevenir à la loi du Maine où les rassemblements de 50 personnes et plus sont interdits en raison de la pandémie, l’heureux événement est responsable de sept morts.

Les victimes qui ont succombé au virus n’étaient pas présentes à la cérémonie, elles ont été infectées par des invités.

La flambée d’infections provoquée par le mariage du 7 août est responsable de contamination dans une résidence pour aînés et une prison à plus de 160 km des lieux de la cérémonie, toujours selon CNN.

Les autorités font état de cas secondaires et même tertiaires de contamination. Elles rappellent aux Américains de se plier aux recommandations sanitaires afin de stopper la propagation du virus et d’éviter les nouvelles contaminations.

Depuis le début de la pandémie, 5 020 359 personnes ont été infectées par la COVID-19 aux États-Unis et 195 962 en sont mortes.