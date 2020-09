Une application montréalaise pour «couponner»

L’application LeKoupon permet de faire du «couponing» en regroupant les offres et rabais de centaines de commerçants à Montréal.

L'interface ressemble à une circulaire où les coupons peuvent être sélectionnés par catégories. Il est possible de choisir ses coupons en fonction de ses intérêts: restaurants, activités, services, santé et beauté, nourriture, magasinage ou encore clubs et bars.

CAPTURE D'ÉCRAN

Les marchands actualisent les coupons selon les promotions en magasins. Les promotions reviennent sporadiquement sur l’application.

En cataloguant et en sélectionnant les offres, il est possible de lire les détails de celles-ci et de savoir quand elles expirent. Les consommateurs peuvent partager des coupons à des amis et sauvegarder leurs favoris en se connectant.

Les commerçants profitent de l’application LeKoupon pour afficher leurs offres. D’autres annoncent des réductions sur des biens et services qui sont applicables à la caisse.

Pour profiter des réductions, il faut présenter le coupon en magasin pour que l’employé inscrive le «code commerçant» sur la page du coupon sur l’application.

CAPTURE D'ÉCRAN

Grâce à l’intégration de Google Maps sur l’application, une carte indique l’emplacement du commerce dont l’utilisateur sélectionne le coupon. Il est donc possible de voir la distance qui sépare le commerce du consommateur.

Les commerçants peuvent s’inscrire et publier gratuitement leurs offres.

L'application est disponible sur Android et sur iOS.