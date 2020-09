Bris d’aqueduc majeur au centre-ville de Sherbrooke

Un bris d’aqueduc majeur est survenu à l’intersection des rues King Ouest et Camirand au centre-ville de Sherbrooke.

Selon le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, la chaussée se serait également affaissée à un endroit.

La circulation dans le secteur est perturbée puisqu’un périmètre de sécurité a été mis en place.

La rue King Ouest est fermée entre les rues Belvédère et Alexandre.

Les autorités ont également fermé la rue Camirand entre les rues King Ouest et Des Fusiliers.

D’ailleurs, le CLSC Camirand, qui se trouve dans le secteur, n’est pas accessible.

Il n’y a plus d’eau courante dans le secteur non plus.

Ce bris d'aqueduc tombe mal parce que la Ville avait prévu des travaux majeurs, jeudi, pour réparer une conduite qui amène l'eau du lac Memphrémagog jusqu'à l'usine d'épuration.

Les travaux sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Les pompiers, les policiers et les employés de la ville travaillent à réparer l’aqueduc, mais ça risque de prendre du temps.

La ville de Sherbrooke demande aux citoyens de réduire leur consommation d'eau potable.