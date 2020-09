Clouée au lit depuis trois mois à l'Hôpital d'Alma

Une dame de 78 ans attend d'être opérée depuis 90 jours à l'Hôpital d'Alma. Tout a commencé lorsque sa prothèse au genou s'est brisée en juin dernier.

Depuis, elle ne peut pratiquement plus bouger.

«Je ne peux pas marcher, a-t-elle dit à TVA Nouvelles, jeudi. J'ai la jambe étirée avec un fil de métal pour ne pas qu'elle rapetisse, alors c'est tout ce que je fais, je ne me suis pas levée depuis le 18 juin.»

Elle doit attendre que sa prothèse, conçue sur mesure aux États-Unis, arrive dans un hôpital de Québec, où est prévue son opération. Mais elle n'arrive pas et les raisons qu'on lui donne varient de jour en jour.

Au départ, on lui aurait expliqué que la pandémie était responsable de plusieurs retards d'interventions. Ensuite, la grève au Port de Montréal aurait également ralenti les choses puisqu'elle aurait été coincée là-bas, puis aux douanes. On lui aurait aussi dit que Santé Canada tardait à l'approuver. Depuis le 18 juin, son opération ne fait qu'être repoussée et elle a pourtant bon espoir de s'y rendre chaque fois.

«Ils étaient certains que je partirais le 15 septembre pour être opérée le 16. Mon ambulance était appelée, mon test de COVID était fait, mon préopératoire, tout!», a-t-elle relatée, visiblement impatiente.

Le moral commence sérieusement à s'effriter.

«Elle tricote, elle joue sur sa tablette, mais ça vient long un moment donné! La semaine passée, ils l'ont embarquée sur la balance et elle a perdu 7 à 10 livres!» a raconté son frère, Rémi Maltais.

Aux dernières nouvelles, le médecin qui l'a prise en charge à l'Hôpital d'Alma lui aurait annoncé, mercredi soir, que la prothèse a finalement été égarée. Son opération qui est prévue pour le 22 septembre a donc de bonnes chances d'être repoussée à nouveau.