Dépistage : pas de sans rendez-vous en fin de semaine en Montérégie

Il n’y aura pas de cliniques de dépistage sans rendez-vous au cours de la fin de semaine en Montérégie, et ce, même si l’achalandage était très important au cours des derniers jours.

L’une des cliniques mobiles déployées au Colisée Jean-Béliveau à Longueuil a été particulièrement achalandée au cours de la semaine, et toutes les places disponibles, souvent comblées avant même l’ouverture de l’installation.

Des citoyens rencontrés qui souhaitaient se faire dépister ont parfois dû se présenter à plus d’une reprise afin de subir le test.

Si certains ont tenté d’avoir un rendez-vous par téléphone, l’attente est également longue au bout du fil. Une dame rencontrée par TVA Nouvelles rapporte qu’elle a dû attendre 6 heures afin d’avoir une place avec rendez-vous, toujours en Montérégie.

Malgré ces écueils, aucune clinique sans rendez-vous, du moins pour le moment, n’est prévue pour le week-end.

La santé publique songe à mettre en place des rendez-vous pour la population qui souhaiterait se faire tester samedi ou dimanche.

Questionné à ce sujet lors de son point de presse de jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé s’est dit insatisfait de ce qu’il voyait sur le terrain.

«Le niveau de service qu’on donne à la population en ce moment, pour moi, il n’est pas acceptable», a-t-il fait savoir.

Pour Diane Lamarre, analyste spécialisée en santé à LCN, de ne pas faire de dépistage en raison de la fin de semaine, n’est pas acceptable.

«Le virus ne prend pas de vacances, il est là continuellement! Deux jours de dépistage, c’est très important. On le sait, on joue contre la montre avec le virus, si on est toujours derrière lui à le rattraper, il contamine. Faut le prendre de court! Le but du dépistage, c’est de casser la chaîne de transmission le plus vite possible», a-t-elle expliqué.