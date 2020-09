Médecin et auteur à succès, le docteur Frédéric Saldmann rappelle une nouvelle fois combien les gestes d’hygiène du quotidien sont importants, notamment en temps de pandémie.

Le spécialiste français croit que l’immunité individuelle passe en partie par ces gestes que nous n’effectuons pas toujours de façon adéquate.

«Si on intègre tous les gestes d’hygiène du quotidien, cela représente un formidable bouclier pour se protéger des bactéries ou des virus comme la COVID», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

«Tout le monde a en mémoire le lavage des mains, mais j’ajouterais que se laver les mains c’est bien, mais il ne s’agit pas de se les bénir avec du gel hydroalcoolique, mais de frotter, savonner.»

Dans son nouveau livre, «On n’est jamais mieux soigné que par soi-même» publié aux éditions Plon, il redit qu’il ne faut rien négliger dans ce lavage.

Il indique notamment qu’il faut laver les bijoux et autres cartes bancaires régulièrement et surtout qu’il faut se brosser sous les ongles tous les soirs «parce que le virus aime bien se mettre en dessous».

«Il faut vraiment faire le grand ménage tous les jours (...) Il faut avoir une routine pour se protéger des virus. Il faut réapprendre tous ces gestes.»

Importance de l’immunité

Le médecin est donc revenu sur l’importance de l’immunité, d’abord personnelle, face aux différents virus.

«Plus on avance en âge, plus l’immunité diminue. C’est pour ça que les personnes âgées sont en première ligne par rapport au risque», a-t-il fait savoir.

«Il faut tout faire pour être le mieux protégé possible.»

Exercices physiques tous les jours, contrôle du poids entrent en ligne de compte pour maintenir cette immunité selon lui et éviter de se mettre dans une «zone dangereuse» face à la COVID-19.

Quant à l’immunité collective contre le nouveau coronavirus, il se dit «dubitatif» pour le moment

«Pour les gens qui on eu la COVID, on se rend compte que trois mois plus tard, ils ont leur immunité qui chute complètement donc comment dans ce cas là atteindre une immunité collective. Ce n’est pas simple du tout», a-t-il indiqué.

