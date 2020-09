Des tests de dépistage de la COVID-19 salivaires, beaucoup plus rapides et simples à réaliser auprès de la population, auraient pu être disponibles il y a au moins deux mois si le réseau de la santé avait mieux adapté son fonctionnement à la pandémie, croit Amir Khadir.

Invité de l’émission «La Joute» jeudi, le spécialiste en microbiologie-infectiologie estime que la bureaucratie du système de santé a considérablement contribué à la congestion dans le dépistage que l’on connaît dans les derniers jours.

«Il aurait fallu qu’on révise en temps de pandémie nos manières de faire, croit-il. Le test salivaire, par exemple, il me semble qu’il y a déjà deux mois, on aurait été prêt à généraliser ça.»

Or, plusieurs validations ont dû être faites afin de vérifier si la salive était aussi efficace que les sécrétions extraites au fond de la cavité nasale afin de détecter la COVID-19.

Les normes de tests, de validations et de contrôle requis sont les mêmes qu’en temps normal, indique le Dr Khadir. Pourtant, la situation n’a rien de normal.

«Il y a un peu de grenailles dans l’ensemble de l’appareil de santé, qui est entouré d’un certain nombre de précautions qui sont totalement justifiées en temps normal, mais qui en temps de crise d’une telle ampleur, auraient pu être remises en question pour les accélérer un peu», dit-il.

C’est justement ce dont on s’attend du ministre de la Santé, souligne Caroline St-Hilaire.

«Si on a changé Mme McCann pour M. Dubé, c’était pour faire le ménage. Jusqu’à présent, on entend que ça jase encore, mais dans les prochains jours, je m’attends à ce qu’il y ait un plan, à ce qu’il y ait des têtes qui tombent. On ne peut pas toujours dire qu’on n’est pas content.»