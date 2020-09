Mika, nouveau directeur artistique de «Star Académie»

«Star Académie» a déjà son directeur artistique: c’est nul autre que la star internationale Mika qui assumera ce rôle auprès de la nouvelle cohorte d’académiciens en janvier prochain.

S’exprimant dans un français impeccable et amoureux du Québec – il avait demandé lui-même à ce qu’on lui consacre une édition d’«En direct de l’univers», en début d’année –, l’auteur-compositeur-interprète libano-britannique aux millions d’albums vendus, connu pour ses innombrables succès tels «Grace Kelly», «Elle me dit», «Love Today», «Big Girl (You Are Beautiful)» et tant d’autres, apportera son originalité et son sens de la fête aux numéros musicaux de «Star Académie».

À plusieurs reprises pendant la saison, il donnera des ateliers aux candidats et montera des numéros de variétés éclatés avec eux. Mika aura carte blanche pour créer des moments magiques et permettre aux artistes de réaliser leurs rêves les plus fous sur scène!

TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes sont évidemment aux anges de pouvoir collaborer avec une personnalité de la trempe de Mika, que l’équipe de «Star Académie» décrit comme un créateur «audacieux, prestigieux, allumé, inspirant et polyvalent».

On peut toujours s’inscrire aux auditions de «Star Académie», qui débutent le 25 septembre et auxquelles des milliers de jeunes chanteurs ont déjà confirmé leur présence.

Certaines dates affichent déjà complet, mais des supplémentaires ont été ajoutées, les 5, 6 et 7 novembre prochains, à Montréal. Des arrêts à Rimouski, Moncton, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau sont aussi prévus. Visitez le www.staracademie.ca pour plus de détails.