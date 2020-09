Nouveau déploiement de la SOPFEU en Californie

Un nouveau contingent de pompiers forestiers de la SOPFEU doit s'envoler jeudi vers la Californie afin d'aller prêter main-forte à leurs collègues américains dépassés par les feux de forêt qui ravagent cet État.

• À lire aussi: Incendies en Californie: une soixantaine de pompiers québécois en renfort

La brigade de 20 pompiers ira remplacer les 60 pompiers prêtés à la Californie pour une période de deux semaines en début septembre. Ceux-ci ont terminé leur mission mercredi et s'apprêtaient à rentrer au bercail.

Comme leurs prédécesseurs, «les pompiers québécois se rendront dans le nord de la Californie pour combattre des feux actifs dans la Forêt nationale de Plumas», a précisé la SOPFEU.

La Californie et l'Oregon font face à des feux de forêt historiques depuis la mi-août, avec plus de 2 millions d'hectares de territoire ravagés par les flammes. La fumée a entrainé des avis de mauvaise qualité de l'air en Colombie-Britannique ces derniers jours et a pu être observée dans l'atmosphère au Québec cette semaine. Les cendres ont même voyagé jusqu'à l'Europe, a annoncé le service européen Copernicus mercredi.

La SOPFEU peut se permettre d'envoyer des renforts à l'étranger, elle qui ne recense présentement aucun incendie de forêt actif à la grandeur du Québec. L'organisation se trouve ainsi à redonner au suivant, elle qui avait reçu de l'aide d'autres provinces en début d'été à la suite d'un début de saison particulièrement actif en matière de brasiers.

Rappelons qu'outre le déploiement de pompiers, la SOPFEU a aussi envoyé, pour une 27e année de suite, deux avions-citernes en renfort dans le comté de Los Angeles, où ils sont mis à contribution pour combattre les feux de broussailles depuis le début du mois.